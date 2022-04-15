Новую школу в микрорайоне Союз на 1225 мест планируют построить до конца 2024 года

Власти Иркутска заявили о намерении до конца текущего года заключить муниципальный контракт на проектирование и строительство школы в микрорайоне Союз на 1225 мест, сам объект построят до 2024 года, сообщается на сайте мэрии.

«В соответствии с постановлением № 563 РФ при возведении школы предусмотрено применение механизма, когда подрядная организация возводит объект, что называется «под ключ», то есть проектирует, строит и вводит в эксплуатацию. Уже подписано трехстороннее соглашение на проведение технологического и ценового аудита по строительству объекта», – пояснил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Иркутска Евгений Харитонов.

В настоящий момент завершена процедура передачи земельного участка из областной собственности в муниципальную – необходимое условие для начала выполнения проектных работ.