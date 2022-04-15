Кафе и арт-пространство могут разместить в «Московских воротах» в Иркутске

Представители турсообщества посетили объект.

По словам советника мэра Иркутска Инги Корочкиной, объект имеет большой потенциал и может стать одним из ключевых мест туристического Иркутска.

Здесь может быть размещено представительство «Информационно-туристической службы» города, организовано музейное и арт-пространство, открыты заведения общепита.

– Для того, чтобы представители туристического сообщества погрузились в особую историческую атмосферу этого объекта, мы организовали для них экскурсию, – отметила Инга Корочкина.

Участники встречи предложили предусмотреть на одном из пяти этажей триумфальной арки почтовое отделение, чтобы каждый турист, приехавший в Иркутск, мог отправить открытки с видами города родным и близким.

Также поступили предложения создать цифровой аналог гостевой книги и пространство в формате дополненной реальности. Эти и другие идеи будут рассмотрены на очередной встрече с представителями иркутских туроператоров.