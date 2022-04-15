Оживление рынка недвижимости начнется к концу III квартала – Финам

Информационное агентство Finam.ru провело онлайн-конференцию на тему «Рынок недвижимости: резкие движения и туманные перспективы». Ее участники считают, что спрос на недвижимость немного охладится на фоне высоких ставок по ипотеке и снижения благосостояния населения, однако маловероятно, что цены на жилье пойдут вниз. При этом эксперты ожидают, что уже к концу III квартала на рынке произойдет оживление, что поддержит ключевых застройщиков.

Как отмечает эксперт, II квартал для рынка недвижимости будет непростым, поскольку ажиотажный спрос на фоне рекордного повышения ключевой ставки и последовавшего роста ставок ипотечного кредитования реализовался еще в марте.

«Льготная программа ипотеки с новыми условиями сможет еще поддержать продажи в апреле. Однако макроэкономическая неопределенность относительно занятости, уровня инфляции и курса рубля охладят настрой покупателей. Оживление спроса мы ожидаем только к концу III квартала при условии возврата ключевой ставки к уровням 10-12%», – прокомментировала г-жа Кузнецова.

Как отметила управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова, снижение ключевой ставки до 17% уже свидетельствует о внутриэкономическом оптимизме Банка России:

«То есть при сохранении макроэкономической ситуации и отсутствии новых глобальных потрясений до конца года ставка рефинансирования наверняка будет пересматриваться только в сторону понижения. Если до конца года она преодолеет порог в 12%, то ставки по ипотеке органически, без господдержки, опустятся минимум до 8% годовых (при субсидировании застройщиками), а в среднем – до 13%».

Советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов также считает, что на конец года реалистично смотрится диапазон ключевой ставки в 12-15%. Тем не менее, по его словам, такой показатель возможен только в том случае, если не случится новых внешних шоков. «В целом экономику, как и граждан, ждет очень жесткая адаптация к новым реалиям. Вполне вероятно значительное – на десятки процентов – падение уровня благосостояния, что не может не отразиться на спросе на недвижимость», – отметил г-н Хестанов.