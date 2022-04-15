Цены на мясо в России могут вырасти на 20%

Есть проблема, связанная с санкциями. Несколько ведущих контейнерных линий отказались заходить в российские порты или обслуживать российские грузы, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

«Но тут надо понимать, что доля импортного мяса на российском рынке крайне незначительна, и это не может оказать хоть сколько-нибудь заметного влияния на стоимость мяса на потребительском рынке», – считает Сергей Юшин.

Подорожание мясной продукции может произойти, но не из-за санкций, полагает руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации.

«Во всем мире очень сильно дорожают продукты питания. За один только месяц март индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН на планете повысился на 12,6 процента. Во многих странах цены на еду очень быстро растут. В России пока по итогам года мы предполагаем, что себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15-20 процентов. Вырастут ли настолько цены? Я не могу дать такой прогноз, поскольку на цены, которые мы видим в магазинах, влияет слишком много факторов», – заключил Сергей Юшин.