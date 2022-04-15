Социальные выплаты и пенсии проиндексируют в России – Орешкин

В первом квартале года наблюдается рекордный профицит бюджета, рассказал помощника российского президента Максим Орешкин в эфире канала «Россия 1».

– Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться. Президент уже принял решение о распространении выплат семьям с детьми. Президентом уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, такая индексация произойдет, – сказал Орешкин.