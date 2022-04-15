Ремонт плотины Иркутской ГЭС начнут в апреле. Как будет организовано движение?

Уже в конце апреля начнется ремонт плотины Иркутской ГЭС. Это будет не ежегодный ямочный ремонт, к которому привыкли иркутяне, а ремонт кровли машинного зала технологически сложного объекта. Во время рабочей встречи на Иркутской ГЭС мэр города, председатель городской Думы, представители администрации Иркутска и руководство компании En+ Group обсудили план подготовки и проведения ремонтных работ, а также изменения движения по автодороге на плотине ГЭС.

Работы начнутся в конце апреля и продолжатся до сентября, сообщили в пресс-службе En+ Group. Подрядчик демонтирует старое покрытие, очистит деформационные швы кровли и заново изолирует их, закроет бетоном и восстановит асфальтовое покрытие большими картами. В дальнейшем это также позволит избежать ежегодного ямочного ремонта.

На период ремонтных работ возможность проезда общественного транспорта через Иркутскую ГЭС сохранится. Для пропуска транспорта будет организовано двухстороннее движение в пределах свободной от работ части автодороги.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– Иркутская гидроэлектростанция – это промышленный, технологически сложный объект и запланированный ремонт крыши машинного зала действительно необходим для поддержания его в надлежащем состоянии. Изначально проект был рассчитан на два года. В прошлом году подрядчик отремонтировал ту часть, под которой есть кровля, но нет автомобильного движения. Сейчас будет ремонт части плотины под автомобильной дорогой.

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

– Принято решение совместно с ГИБДД организовать движение в две стороны, но с заужением потока. Это потребует синхронизации работы всех служб. Также отдельно прорабатывается возможность прохождения крупногабаритного транспорта по этому пути, в том числе пассажирских троллейбусов, автобусов большой вместимостей. Это необходимо, чтобы минимизировать количество дорожно-транспортных происшествий и при этом сохранить пешеходную доступность.