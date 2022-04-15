Новости

Дальневосточный банк сообщил об акции с Level.Travel - 5% кешбэк за покупку туров mir.level.travel

Level.Travel — онлайн-сервис для поиска туров от ведущих туроператоров России.  Планируйте выгодное путешествие без визита в турагентство.

Для участия в акции:

  • зарегистрируйте карту «Мир»  Дальневосточного банка на сайте  или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;

  • оплачивайте любые туры на сайте mir.level.travel зарегистрированной картой «Мир» и получайте кешбэк 5%. Максимальная сумму кешбэка — 1000 рублей в месяц;

  • кешбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кешбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Подробнее о сроках здесь.

 Акция действует до 31 мая 2022.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Всероссийский образовательный проект "Сияние Байкала"
«Жизнь не поставишь на паузу». Эльмира Сатардинова, ГК «Сатэль» – о том, как сделать красивыми людей и жизнь в родном городе
Спартак Каюмов: Хотите сохранить волосы? Не теряйте время
Максим Сергеев: «Врач-косметолог должен быть личностью»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании