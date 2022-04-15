«РСХБ-Страхование» запускает страхование сельскохозяйственных животных с сервисом дистанционных консультаций ветеринаров

АО СК «РСХБ-Страхование» запустило продажи нового коробочного страхового продукта для физических лиц «Защита животных и птицы». Программа позволяет застраховать сельскохозяйственных животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах: домашнюю птицу, овец, коз, быков, коров, лошадей.

Важное преимущество нового продукта — возможность пользоваться услугами телемедицины для сельскохозяйственных животных. Страховой полис открывает доступ к круглосуточной дистанционной ветеринарной помощи. Количество консультаций со специалистом неограничено. Сервис доступен в том числе в выходные и праздничные дни. Ветеринар предложит алгоритм действий в случае болезни животных, поможет составить график вакцинаций, обработок/дегельминтизации и сдачи анализов, а также предоставит «второе мнение» ветеринара.

Также страховой продукт «Защита животных и птицы» покрывает риски гибели и вынужденного убоя в результате болезни и пожара.

Минимальная стоимость полиса - 5750 рублей. Максимальный размер страхового покрытия – 150 000 рублей.

Оформить продукт можно онлайн на сайте АО СК «РСХБ-Страхование».

АО СК «РСХБ–Страхование» — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам девяти месяцев 2021 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» представлено в 48 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн. рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.