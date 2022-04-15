Россельхозбанк заключил соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией развития финансовой грамотности

Россельхозбанк и Ассоциация развития финансовой грамотности заключили соглашение о сотрудничестве и подписали дорожную карту развития сотрудничества на 2022 год. Стороны намерены реализовывать совместные проекты и инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности населения сельских территорий.

Одной их таких инициатив является разработка совместной программы по повышению финансовой грамотности для жителей сел и малых городов России. Обучающие модули будут учитывать специфику деятельности и потребности населения сельских территорий. Материалы, разработанные в рамках программы, послужат информационной поддержкой для работников Банка, организующих проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в регионах.

Также, в 2022 году планируется участие РСХБ в институциональном проекте «Иммерсивная выставка – Территория финансовой грамотности», а также в Днях финансовой грамотности, организованных Ассоциацией развития финансовой грамотности.

«Россельхозбанк уже много лет активно принимает участие в днях финансовой грамотности для населения на уровне региональных и муниципальных властей. С коллегами из Ассоциации развития финансовой грамотности мы планируем осуществлять взаимную передачу накопленного опыта работы для финансового просвещения населения на сельских территориях», - прокомментировала директор Департамента управления и развития региональной сети РСХБ Людмила Корсакова.

«Трудно переоценить роль кредитных организаций в деле повышения финансовой грамотности жителей малых населенных пунктов. О правилах и нормах грамотного финансового поведения люди в глубинке зачастую узнают непосредственно в момент обращения за конкретным банковским продуктом. Поэтому каждый сотрудник офиса или онлайн-консультант банка становится одновременно волонтером финансового просвещения. Для того, чтобы вести просветительскую деятельность на высоком уровне, нужно изучить особенности аудитории и «прокачать» определенные навыки. Курс АРФГ поможет это сделать быстро и результативно», - отмечает директор АРФГ Вениамин Каганов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Ассоциация Развития Финансовой Грамотности учреждена Центральным Банком, СРО, профобъединениями и крупнейшими финансовыми структурами. АРФГ выполняет задачи по масштабированию успешных инициатив в сфере финансовой грамотности и занимается поддержкой, координацией и обучением волонтеров финансового просвещения.