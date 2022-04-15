Уровень стресса повысился у 64% жителей Иркутской области

Согласно опросу hh.ru (есть у SIA.RU) и цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», 64% жителей Иркутской области считают, что уровень их стресса повысился. Выросло и число людей, готовых обсуждать свои проблемы с психологами – с февраля по март количество обращений к ним увеличилось на 23%.

54% опрошенных жителей Иркутской области сообщили, что регулярно испытывают стресс, еще 38% сталкиваются с ним, но довольно редко. И лишь 8% уверены, что у них никогда не было стресса.

Отвечая на вопрос о том, усилился ли стресс в последнее время, большинство (64%) признались, что действительно почувствовали это на себе. Из них 44% отметили, что стали заметно больше нервничать, а еще 20% рассказали об увеличении тревоги, но не критическом.

Рост стрессов подтверждает и статистика цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом». Так, с февраля по март количество обращений к психологам в России увеличилось на 23%.

Данные опроса свидетельствуют, что только 10% иркутян обращаются к психологу за консультацией. Чаще всего это делают миллениалы – 24% среди опрошенных находятся в возрасте 22-28 лет, и зуммеры – 23%, в возрасте 14-22 лет.

Сильнее всего ощутили на себе увеличение стресса маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (83%), 78% юристов и столько же IT-специалистов, 77% среди HR-менеджеров и 71% сотрудников отделов продаж.

Делиться своим сокровенным с медицинским специалистом сегодня готов почти каждый третий опрошенный из Иркутской области (30%).