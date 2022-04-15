39% сибиряков уверены, что их доходы в 2022 году останутся стабильными или будут расти

У 59% сибиряков доходы складываются из оклада и премии. 32% из тех, кому положена годовая премия, получили ее по итогам 2021 года в полном размере. 39% надеются, что их доходы в 2022 году останутся стабильными или даже увеличатся. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие».

59% опрошенных жителей СФО из числа тех, кто в настоящий момент работает, получают и оклад, и премию. И это самая высокая доля среди округов в РФ. У 23% есть только оклад. Еще 18% зарабатывают сами, не разделяя доходы на оклад и премию.

76% уже получили итоговую премию за 2021 год. При этом 32% из них получили премию в полном объеме. 19% - значительную её часть (от 50 до 90% полагающихся премиальных). Еще четверти респондентов заплатили меньше половины стандартной годовой премии. У 23% работодатель отказался выплачивать премии по итогам 2021 года. А 2% опрошенных заявили, что не заработали в прошлом году на премию.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 60% опрошенных сибиряков ожидают выплаты премии по итогам первого квартала 2022 года. Причем 26% заявили, что им такую премию выплатят в полном размере или даже больше, 15% планируют получить от половины до 90% квартальной премии, 19% рассчитывают на сумму менее половины стандартной премии. 21% опрошенных заявили, что на их предприятиях трудовыми договорами не предусмотрена выплата квартальных премий. По словам 17% опрошенных, их работодатели решили не выплачивать квартальную премию, несмотря на выполнение производственных планов.

39% сибиряков полагают, что их доходы в 2022 году останутся стабильными или даже будут расти. Кстати, по этому показателю Сибирь уверенно лидирует среди всех регионов страны.

Лишь 10% опрошенных полагают, что их доходы в 2022 году снизятся значительно, на 30% и более. Сокращения доходов на 10-30% ожидают 15% респондентов, еще 29% полагают, что станут беднее в этом году на 5-10%. О полной потере доходов заявили 8% опрошенных.