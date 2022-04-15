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Что делать пользователям приложения Акционер Сбера на платформе Android

Из-за введённых санкций мобильное приложение Акционер Сбера на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play, рассказали в банке.

Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем не удалять установленное приложение банка.

Новые пользователи и те, кто по какой-либо причине удалили приложение с Android-устройств, могут скачать его по ссылке.

Обращаем внимание, что необходимо проявлять бдительность и устанавливать приложение только по этой ссылке на официальном сайте банка.

Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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