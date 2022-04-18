Людям нужно время, чтобы привыкнуть к новым реалиям – Ирина Маджара, Альфа-Банк, о росте ставок по ипотеке

Ставки по льготной ипотеке значительно выросли – с 7 до 12%, но это вряд ли помешает спросу, считает директор ипотечного центра «Альфа-Банка» Ирина Маджара. Она уверена, что продукт будет востребован, но понадобится время, чтобы заемщики привыкли в новым реалиям. Об этом она заявила во время круглого стола «Кредиты и недвижимость: новая реальность», который организовал портал SIA.RU.

– Когда в 2020 году начиналась льготная ипотека, в неё тоже не верил никто, потому что кто под страхом потери работы пойдёт покупать квартиру? А Альфа-Банк в Иркутске в разгар пандемии в апреле 2020-го открыл ипотечный центр. Это был очень большой риск, потому что надо было развивать новую структуру, а в городе – пустые улицы. И ты со своим продуктом тоже никуда выйти не можешь. Но уже в мае-июне продажи потихоньку пошли. Так что мы, наверное, как никто, прекрасно понимаем сложившуюся ситуацию, хотя, конечно, сейчас она совсем другая. Но в любом случае людям просто надо время, чтобы привыкнуть к тому, что пришла новая реальность, и она не на короткий срок, и тогда выдачи пойдут.

В марте этого года у нас 88% сделок с недвижимостью в новостройках прошли по ипотеке с господдержкой, при этом большая часть квартир приобретались не для собственных нужд, а с целью инвестирования денежных средств, так как ещё сохранялись беспрецедентно низкие ставки. Понятно, что при ставках 7-12%, рынок просядет именно за счет инвестиционных сделок, и покупать новое жильё будут в основном для нужд семьи. Но, если у человека есть цель, есть желаемый объект (а некоторые люди ждут нужную им недвижимость довольно долго) и есть первоначальный взнос, он возьмёт кредит и под 12%. И у нас уже есть заявки по новой программе.

Растёт также семейная ипотека. Причём, сколько бы мы о ней не говорили, информационный фон всё ещё недостаточен: люди думают, что получить ипотеку под 6% можно только родив второго или третьего ребёнка. Нет, надо родить первого ребёнка! Кроме этого, правительство сейчас работает над оживлением спроса, и есть предложения снять планку по году рождения ребенка (ред. – сейчас программа действует для семей, где родился ребенок после 1 января 2018 года), чтобы в программу семейной ипотеки включить всех детей до 18 лет. Есть предложения пересмотреть условия господдержки под каждый конкретный регион и его потребности. И подобных проектов много, поэтому я делаю ставку на то, что к июню у нас будет сформирован достаточный спрос на ипотеку и под 12%. А может, и ставка уже будет чуть ниже. Ситуация стабилизируется, и банк сам придём к клиенту и предложит снижение ставки, боясь его потерять.