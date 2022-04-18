Критических моментов на стройке нет – Екатерина Прядко, «Грандстрой»

Текущую ситуацию в строительной отрасли Екатерина Прядко, генеральный директор компании «Грандстрой», не считает кризисной. «Мне очень не нравится слово кризис. На протяжении моей более чем 20-летней деятельности в строительной отрасли, были просто более спокойные годы, а были – сложные. Мир менялся, и будет меняться независимо от нас, и наша задача – найти в нём своё место», – заявила она во время круглого стола «Кредиты и недвижимость: новая реальность», который организовал портал SIA.RU. Она рассказала, как новые условия отразились на стройке и какие шаги компания готова предпринять.

– Все свои стратегические модели мы стараемся делать очень гибкими, чтобы быстро их переделывать и пересчитывать и заходить в новые проекты с теми реалиями, которые есть здесь и сейчас. К примеру, мы планировали начать новый проект с 40 тысяч квадратных метров, а сейчас делим его на минимально возможные пусковые комплексы, вплоть до 15 тыс. кв. м и даже меньше.

Это, конечно, отразится на сроках проекта, что плохо для развития самой строительной отрасли, потому что она развивается хорошо, когда финансовый цикл очень короткий.



Но при этом у нас нет пессимистических прогнозов относительно покупательской способности, потому что в этом плане Иркутская область достаточно уникальна. Во-первых, у нас экспортный регион, поэтому и с зарплатами, и занятостью здесь будет всё немного лучше, чем в целом по России. Во-вторых, у нас профицитный бюджет, и достаточно быстрая оборачиваемость бюджетных средств. В-третьих, специфика области ещё и в том, что у нас искусственно создан колоссальный дефицит жилья – за счёт экологической экспертизы, отсутствия земель с готовой инфраструктурой, седьмой приаэродромной зоны.

И в июле, когда закончатся трехмесячные вклады в банках под высокие ставки, мы ожидаем новый всплеск продаж жилья, потому что вариантов сохранить деньги сейчас у людей достаточно немного, а недвижимость всегда будет востребована.

Если говорить о себестоимости строительства, то и здесь не так всё плохо. Конечно, в моменте в феврале-марте всё «подлетело» в цене, но мы предыдущие два года достаточно серьёзно готовились к импортозамещению, и практически всё необходимое оборудование сейчас можно купить отечественного, или китайского производства. В частности, мы с подрядчиками проанализировали, по каким позициям у нас есть критические моменты, и оказалось, что их нет. Да, себестоимость вырастет на уровне 10-15%, но в основном за счёт лифтов и окон.

С точки зрения проектных моделей, я думаю, у неустойчивых застройщиков в России могут быть дефолты. Но обманутых дольщиков это не сгенерирует, так как они смогут забрать свои средства с эскроу-счетов. Да, деньги обесценятся, кто-то не заработает, как планировал. Но это – не обманутые дольщики.

Наверное, и тенденция экспансии федеральных застройщиков во все регионы, которая была в 2020-2021 годах, теперь станет отложенной историей, потому что они развивается не на свои, а на кредитные средства. Так что региональным компаниям можно работать спокойно. А под новые условия мы подстроимся. Мы всегда под них подстраивались, и 20 лет назад, и сейчас, и дальше также будем.