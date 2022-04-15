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Братский аэропорт продолжат реконструировать в ноябре

Работы приостановили в июне прошлого года из-за срыва графика подрядчиком, сообщает ТАСС.

«Планируемый срок возобновления работ по контракту – ноябрь 2022 года. Планируемые сроки завершения работ по контракту – май 2024 года», – сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что нового подрядчика определят после корректировки проектной документации. Получить на нее заключение экспертизы планируют в июне этого года.

Напомним, что подрядчика выбрали в 2019 году. Конкурс выиграла компания «СоюзСтрой». Как сообщают на сайте госзакупок, подрядчик должен был реконструировать взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перроны, инженерные коммуникации и систему светосигнального обеспечения. Стоимость работ составила почти 1,2 млрд рублей. Завершить реконструкцию планировали до 30 ноября 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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