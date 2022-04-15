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127 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 290 135.

  • Госпитализировано 484 (-20)
  • Выздоровело 283 973 (+287)
  • Умерло 8 540 (+7)
  • Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 664 (0)

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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