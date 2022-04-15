В Иркутской области начали работать первые передвижные пункты техосмотра транспортных средств

Они будут работать на удаленных территориях, где или нет пунктов техосмотра, или они не имеют специальной аккредитации. В их числе – Катангский, Казачинско-Ленский, Бодайбинский, Киренский, Жигаловский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Братский. В этих районах расположены предприятия, территорию которых машины не покидают, хотя им также требуется техосмотр. Это карьеры, месторождения, строительство отдалённых объектов.

– Министерство транспорта Иркутской области организует работу пунктов технического осмотра в регионе. Наша задача – сделать так, чтобы у жителей и предприятий каждой территории была возможность обследовать машину, поэтому мы работаем с владельцами пунктов техосмотра. Три передвижные линии позволят по определённому графику обсуживать большие территории, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

В России обязательные техосмотры личного транспорта и мотоциклов отменили в декабре 2021 года, но сохранились жёсткие требования для школьных и пассажирских автобусов, грузовиков, специальной техники. В зависимости от типа машин, их нужно проверять один или два раза в год.