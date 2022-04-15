Какой проект выберешь ты? Иркутянам предлагают принять участие в голосовании объектов для благоустройства

15 апреля стартовало всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. С этого дня жители региона, как и все россияне, могут выбрать парк, сквер, набережную или улицу, которую, по их мнению, необходимо привести в порядок в первую очередь. Голосование продлится до 30 мая.

– Высказать свое мнение и выбрать нужную вам территорию очень важно, так вы можете повлиять на пространство, которое вас окружает. И тогда именно ваш любимый сквер, парк или набережная могут стать точкой роста, обрести перспективу для развития, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Сделать свой выбор могут все граждане от 14 лет и старше, выбрать можно только одну территорию. Голосование уже второй год подряд проходит на платформе https://38.gorodsreda.ru/ через регистрацию на «Госуслугах». Также рассказывать о возможности проголосовать и о разных дизайн-проектах будут волонтеры. В этом году в регионе в поддержку проекта работают более 400 добровольцев. Они же помогут всем желающим проголосовать через свой планшет или смартфон.

В этом году участие в голосовании принимают 18 муниципалитетов: Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черемхово, Вихоревка, Железногорск-Илимский, Нижнеудинск, Марково, Хомутово, Тайшет, Усть-Кут и Шелехов, а также город Байкальск, который в этом году впервые принимает участие в рейтинговом голосовании. На выбор представлена 51 территория. На платформе – подробное описание проектов, для некоторых территорий представлено несколько дизайн-проектов.