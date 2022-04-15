ВТБ сохраняет условия финансирования действующих проектов по программе «1764»

ВТБ сохранит кредитные ставки для 2,4 тыс. инвестпроектов, решения по которым были одобрены в рамках программы льготного кредитования МСП «1764». Финансирование клиентов среднего и малого бизнеса пройдет по ставке, одобренной в рамках прежней редакции программы. Общий объем таких сделок составит 127 млрд рублей, рассказали SIA.RU в банке.

Инвестиционные проекты будут реализованы во всех отраслях экономики, предусмотренных условиями программы. По зафиксированной на момент одобрения сделки ставке ВТБ проведет выдачи в том числе и по 36 объектам жилого строительства, кредитные соглашения по которым были подписаны ранее.

«Несмотря на изменение условий программы "1764", мы решили сохранить ставки по кредитам, которые были одобрены клиентам в рамках ее прежней редакции. В ситуации резкого роста ключевой ставки и изменения рыночной конъюнктуры, ставки по кредитам для бизнеса стали двузначными, что может привести к заморозке ряда проектов. Понимая, что развитие бизнеса должно продолжаться непрерывными темпами, мы решили сохранить льготные и пониженные ставки для долгосрочных проектов. Рассчитываем, что это поддержит наших заемщиков, позволит реализовать их планы, сохранить рабочие места без излишней долговой нагрузки», − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Программа «1764» реализуется в 2019-2024 годах и предполагает льготное кредитование для субъектов МСП из 20 приоритетных отраслей. В действующей редакции программы ставка по новым кредитам составляет до 13,5% для среднего бизнеса и до 15% для малого бизнеса.

ВТБ является одним из самых активных участников программы с момента ее запуска. Портфель предоставленных по ней льготных кредитов составляет свыше 170 млрд рублей.