В Иркутской области спрос на неипотечные сервисы Сбера вырос на 22%

Байкальский банк отмечает популярность дистанционных сервисов Сбера у жителей Иркутской области при совершении сделок с недвижимостью. Так, в этом году 1668 сделок купли - продажи недвижимости жители Приангарья совершили с помощью неипотечных сервисов Сбера, из них 903 сделки прошли с использованием сервиса «Электронная регистрация» и 765 через инструменты безопасных расчетов. Спрос на такие услуги в целом по сравнению с 1 кварталом прошлого года вырос на 22%.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Наши клиенты на практике понимают эффективность дистанционных сервисов – это и экономия времени, и безопасность. Приятно, что решение таких жизненно важных вопросов, как оформление покупки или продажи недвижимости доверяют именно нашим сервисам и специалистам».

С помощью сервиса «Электронная регистрация» можно оформить переход права собственности на недвижимость от продавца к покупателю за один визит в банк. Сбер самостоятельно отправит необходимые документы в Росреестр, при этом продавец и покупатель могут находиться в разных городах России.

Сервис «Безопасные расчёты» позволяет покупателю внести денежные средства за квартиру на специальный номинальный счёт до момента регистрации сделки в Росреестре, а продавцу воспользоваться ими сразу после регистрации. Все расчеты произойдут автоматически, счет продавца при этом может быть в другом банке.

Сервис «Правовая экспертиза» обеспечивает юридическую проверку чистоты сделки с гарантией выплаты кадастровой стоимости объекта в случае, если в течении года сделка будет признана недействительной.

Валентина Кац, генеральный директор агентства недвижимости "INDEX":

«С помощью сервиса электронной регистрации переход права регистрируется за 1-2 дня, в некоторые случаях - даже в течение нескольких часов, а сервис безопасных расчетов позволяет повысить безопасность передачи денежных средств. Эти сервисы приобретают большую популярность среди наших клиентов, так как доступны в ряде обычных отделений Сбера, что очень удобно и для нас».

Подробные условия использования сервисов электронной регистрации сделки и безопасных расчётов Сбербанка, а также список аккредитованных застройщиков можно узнать на сайте: https://domclick.ru/.