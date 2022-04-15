Банк «Открытие» подключил кондитерскую фабрику «Конти» к своему новому сервису для отправки массовых платежей

«Конти» стала одной из первых компаний, которая воспользовалась сервисом «Реестр платежей» банка «Открытие». Он позволяет клиентам сформировать и отправить из банка десятки тысяч платежей одним реестром.

Благодаря новому решению банка «Открытие» клиенты могут автоматически отправлять платежи всех типов одним реестром, выгрузив их из системы управления предприятием в любых доступных форматах. Предложение особенно актуально для компаний, которым требуется ежедневно проводить большое количество расчетов с разными категориями получателей. Это могут быть как физические, так и юридические лица, резиденты и нерезиденты, бюджет и внебюджетные фонды.

Важное преимущество сервиса – возможность обработки платежей в параллельном режиме: отправка реестра не блокирует операции с расчетным счетом, при необходимости отдельные платежи можно загружать вручную. Кроме того, группы однородных платежей можно обособить, что обеспечит конфиденциальность внутри организации.

Отправка одним реестром значительно упрощает расчеты с внештатными сотрудниками, а также будет полезна, если у компании нет своего зарплатного проекта.

«Наше предложение по отправке платежей одним реестром было разработано с учетом потребности бизнеса сократить ручной сбор платежей и упростить привычную процедуру оплаты счетов. Даже если некоторые платежи обработать невозможно, реестр не вернется, а будет частично исполнен. Мы также уделили большое внимание удобству импорта реестров в интернет-банк «Открытие-Бизнес Онлайн»: загрузить и провести автоматическую проверку реестра из нескольких тысяч строк можно всего в пару кликов», – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».

«Отсутствие необходимости вручную сортировать большой массив платежей ускоряет работу со счетами в 2-3 раза. Особенно важно, что банк заранее проверяет реквизиты и создает отчет в случае ошибки. Это удобно: данные можно исправить сразу, не нужно специально заходить и проверять, какие платежи прошли, а какие были отклонены. Такой подход значительно минимизирует риски и позволяет избегать штрафов и просрочек. Теперь менеджмент может сфокусироваться на важных бизнес-задачах, не уделяя повышенное внимание рутинным операциям», – отметила Наталья Ванина, начальник отдела казначейства АО «Конти-Рус».

Реестр полностью автоматизирован, прост в использовании, не требует специальной подготовки сотрудников и технических доработок собственных систем компании. Он совместим с наиболее распространенными в России учетными системами. Подключить сервис можно дистанционно в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» всего за один день.

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять современные интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

АО «Конти-Рус» – производитель кондитерских изделий, представленный в 30 странах мира. Три высокотехнологичные фабрики в городах Курск, Иваново, Липецк производят более 130 000 тысяч тонн готовой продукции в год. 250 видов кондитерских изделий поступают ежедневно в российские магазины. Среди самых узнаваемых брендов холдинга – Bonjour, «Золотая лилия», Timi, «Супер-Контик».