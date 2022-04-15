Поставки угля из шахт Кузбасса снизились

Предприятия Кузбасса в первом квартале 2022 года отгрузили в восточном направлении 12,94 млн т угля, что на 18% меньше, чем планировалось Российскими железными дорогами. Об этом РБК рассказал министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев.

Из них в марте в восточном направлении было поставлено 4,3 млн т, что на 0,5 млн т меньше, чем годом ранее.

По словам Токарева, до конца 2022 года наверстать перевозку такого количества угля «с высокой вероятностью» не удастся. В 2021 году из региона было отгружено 53 млн т, а в 2022 году Кузбассу согласован вывоз угля по Восточному полигону (БАМу и Транссибу) в объеме не менее 58 млн т.

Ситуацию с вывозом кузбасского угля чиновник оценивает как «критическую». Срыв исполнения контрактных обязательств приведет угольщиков Кемеровской области к потере доходов, штрафам от покупателей, а в случае затяжного падения поставки к возможной утрате отдельных рынков сбыта, добавил он. С этим согласен источник в крупной угольной компании. По его словам, объемы невывезенного угля по всей России, включая Кузбасс, в первом квартале 2022 года выросли в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.