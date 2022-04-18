Адикт и Сбер заключили соглашение по проекту цифровой трансформации

IT-компания Адикт одной из первых в стране заключила партнерское соглашение со Сбербанком по проекту цифровой трансформации DTaaS (Digital Transformation as a Service). В рамках этого проекта Сбербанк активно развивает собственную партнерскую сеть интеграторов IT-решений.

Антон Паймышев, директор ADICT

По словам директора Адикт Антона Паймышева, последние два года компания активно накапливала компетенции по разработке и поддержке крупных информационных систем, делая акцент на эффективности предлагаемых решений. Выросла сложность проектов, увеличилась команда разработчиков и менеджеров, что позволило довольно быстро начать сотрудничество с банком.

– Теперь вместе с банком мы будем помогать своим клиентам реализовывать проекты по разработке и интеграции IT-продуктов, которые помогут цифровой трансформации бизнеса. К нашей экспертизе добавляется опыт специалистов Сбера, поэтому теперь у наших клиентов есть возможности пройти диагностику готовности бизнеса к цифровой трансформации, провести аудит систем, быструю интеграцию сервисов, используя типовые отраслевые решения или продукты, получить легкий доступ ко всем продуктам и разработкам экосистемы Сбера, – подчеркнул Антон Паймышев.

Цифровая трансформация — это процесс полной замены ручных, традиционных и устаревших способов ведения бизнеса новейшими цифровыми альтернативами. Это новшество затрагивает все аспекты бизнеса, а не только технологию.