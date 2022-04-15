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Центробанк подготовил новые меры поддержки финсектора

Банкам разрешили отложить формирование резервов по активам, заблокированным в связи с санкциями, сообщает ТАСС.

ЦБ в связи с действиями недружественных государств подготовил новый ряд мер по поддержке российского финансового сектора, говорится в сообщении регулятора.

«Банк России на фоне недружественных действий иностранных государств и международных организаций реализует комплекс дополнительных мер для поддержки финансового сектора и его способности кредитовать российскую экономику», – отмечается в сообщении.

Кроме того, ЦБ разрешил банкам до конца года отложить формирование резервов на возможные потери в отношении активов, которые были заблокированы из-за недружественных действий других стран. «Банк России предоставит кредитным организациям возможность отложить формирование резервов на возможные потери в отношении активов, заблокированных в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций в отношении России», – отмечается в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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