Локдаун в Китае опаснее, чем в 2020

Карантинные ограничения из-за COVID-19 в Китае сегодня представляют больший риск для глобальной инфляции, чем в 2020 г., утверждают аналитики Bernstein.

Доля Китая в мировом экспорте выросла в 2021 г. до 15,4%, что является самым высоким показателем с 2012 г. При этом сейчас страна переживает одну из самых сильных волн коронавируса. Некоторые представители бизнеса назвали текущие ограничительные меры даже более жесткими, чем в 2020 г. Локдауны затронули прибрежные экономические центры, в том числе Шанхай.



В отчете Bernstein сказано, что стоимость экспортных контейнеров в Шанхае выросла в пять раз, а тарифы на авиаперевозки — в два раза. Сроки поставок, по сравнению с допандемическими уровнями, увеличились.– Учитывая, что недавние блокировки приходятся на момент, когда глобальные цепочки поставок уже перегружены <...> мы считаем, что влияние на глобальную инфляцию и перспективы роста может быть намного выше, чем то, что было в 2020 г., – отмечают в Bernstein.Аналитики подчеркивают, что Китай стал крупным производителем автомобилей и занимает важную роль в цепочках поставок. На страну приходится примерно 74% мирового производства аккумуляторных батарей. Китай активно стимулирует рост разработок и покупок электромобилей через субсидии.