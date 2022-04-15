Повредивший девять домов пожар в садоводстве Усольского района произошел из-за поджога травы

Сегодня в садоводстве «Солнечное» поселка Белореченский Усольского района Иркутской области произошло возгорание, охватившее огнем девять домов и надворные постройки. Предварительная причина произошедшего – сжигание сухой травы на одном из участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«На месте пожара, произошедшего сегодня днем в садоводстве "Солнечное" посёлка Белореченский Усольского района, провели предварительную работу дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатория. Специалисты осмотрели место происшествия, нашли очаг пожара, опросили свидетелей и установили, что вероятнее всего, пожар начался из-за сжигания сухой травы на одном из участков. Оставленный без присмотра очаг разнесло порывами ветра на строения», – рассказали в ведомстве.

С подозреваемыми работают сотрудники МЧС России и полиции. В настоящее время пожар ликвидирован на общей площади 3,5 тысячи квадратных метров. 63 пожарных продолжают ликвидировать последствия произошедшего.