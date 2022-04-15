Экс-зама главного судебного пристава УФССП по Приангарью заподозрили в вымогательстве

Бывшего заместителя главного судебного пристава УФССП России по Иркутской области, начальника одного из отделов и его заместителя заподозрили в вымогательстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, должностные лица УФССП, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем вымогательства получили от нескольких подчиненных сотрудников более 100 тысяч рублей.

«Следователями СК установлено, что указанные сотрудники УФССП стабильно начисляли премии подчиненным, однако часть полученных денежных средств последние вынуждены были отдавать руководству», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в значительном размере с вымогательством», санкции которой предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Двое фигурантов уголовного дела заключены под стражу. Расследование продолжается.