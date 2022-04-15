Сержант Павел Толстиков из Усть-Ордынского погиб во время спецоперации на Украине

Администрация муниципального образования «Усть-Ордынское» Эхирит-Булагатского района Приангарья сообщила, что во время спецоперации на Украине погиб 36-летний житель Иркутской области, сержант гвардии Павел Толстиков – он служил в Вооруженных Силах РФ по контракту.

«Проводить в последний путь своего земляка пришли жители Усть-Ордынского, представители окружной, районной и поселковой администраций, областного военного комиссариата, сослуживцы, а также представители общественных организаций. Гражданская панихида состоялась в центре Усть-Ордынского – у обелиска Памяти землякам-усть-ордынцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Печальное шествие от родного дома солдата до мемориала сопровождал взвод почетного караула», – говорится в сообщении и отмечается, что молодого человека похоронили с почестями на усть-ордынском кладбище. В его честь запустили троекратный салют.

Павел – коренной усть-ордынец, родился 5 августа 1985 года. Был единственным сыном в многодетной семье, младшим. Учился в Усть-Ордынской средней школе № 2 им. Героя Советского Союза И. В. Балдынова. Затем после окончания ПУ-59 был призван в армию. После срочной службы решил связать себя с Вооруженными Силами России. Начал служить по контракту в Краснодарском крае. Затем принимал участие в операции в Грузии. На спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины отправился из Улан-Удэ, где была расположена его воинская часть. У Павла остались жена и двое детей.