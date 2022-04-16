Названа сумма, которую заработал президент России Владимир Путин за 2021 год

Сведения о доходах президента России Владимира Путина за 2021 год опубликовали на сайте Кремля. Согласно подсчетам, глава государства заработал 10,2 млн рублей.

В сравнении с 2020 годом заработок российского лидера вырос на 207,9 тысячи рублей. В 2020-м Владимир Путин заработал 9,9 млн рублей.

Список имущества, которым владеет глава государства, не изменился: у него есть в собственности квартира площадью 77 квадратных метров и гараж – 18 квадратов. Кроме того, два отечественных автомобиля ГАЗ-21, «Нива» и автомобильный прицеп.

В пользовании президента квартира площадью 157,3 квадратного метра и гараж – 18 квадратов.