Новости

Названа сумма, которую заработал президент России Владимир Путин за 2021 год

Читайте также:

Самый «бедный» депутат Госдумы РФ заработал за 2021 год чуть более 1 млн рублей
16 апреля 2022
Самый богатый депутат Госдумы в России за 2021 год заработал 3,5 млрд рублей
16 апреля 2022

Сведения о доходах президента России Владимира Путина за 2021 год опубликовали на сайте Кремля. Согласно подсчетам, глава государства заработал 10,2 млн рублей.

В сравнении с 2020 годом заработок российского лидера вырос на 207,9 тысячи рублей. В 2020-м Владимир Путин заработал 9,9 млн рублей.

Список имущества, которым владеет глава государства, не изменился: у него есть в собственности квартира площадью 77 квадратных метров и гараж – 18 квадратов. Кроме того, два отечественных автомобиля ГАЗ-21, «Нива» и автомобильный прицеп.

В пользовании президента квартира площадью 157,3 квадратного метра и гараж – 18 квадратов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Всероссийский образовательный проект "Сияние Байкала"
«Жизнь не поставишь на паузу». Эльмира Сатардинова, ГК «Сатэль» – о том, как сделать красивыми людей и жизнь в родном городе
Спартак Каюмов: Хотите сохранить волосы? Не теряйте время
Максим Сергеев: «Врач-косметолог должен быть личностью»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании