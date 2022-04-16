Самый богатый депутат Госдумы в России за 2021 год заработал 3,5 млрд рублей

Самым богатым депутатом Госдумы РФ по итогам 2021 года стал Владимир Блоцкий, заработавший за 12 месяцев 3,5 млрд рублей, следует из сведений о доходах, опубликованных официальном сайте организации.

Блоцкому принадлежат восемь земельных участков для индивидуального жилищного строительства в России площадями от 426 до 1,2 тысячи квадратов и один в Великобритании – 1 тысяча квадратных метров. Кроме того, у него есть три жилых дома в России и один – в Англии, а также три квартиры и два машиноместа на территории РФ. Депутат имеет автомобили Porsche Cayenne и Porsche Panamera.

За 2021 год доход Владимира Блоцкого существенно вырос – в 12 раз, в 2020-м он заработал 284,4 млн рублей.

Его супруга тоже владеет недвижимостью – участками под жилищное и дачное строительство площадями 1,8 и 2,1 тысячи квадратных метров соответственно, двумя домами, тремя квартирами, тремя машиноместами, смотровым колодцем и автомобилями Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC и Ford Super Duty. За год она заработала 3,8 млн рублей – ее доход в сравнении с 2020-м почти не изменился.