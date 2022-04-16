Самый «бедный» депутат Госдумы РФ заработал за 2021 год чуть более 1 млн рублей

Опубликованы сведения о заработках депутатов Госдумы за 2021 год. Согласно информации, наименьший доход зафиксирован у 28-летнего Антона Ткачева – 1,1 млн рублей.

У него нет недвижимости, во владении есть только автомобиль BMW 3-Series 318d AT. В безвозмездном пользовании у Ткачева земельный участок для индивидуальной жилой застройки площадью 818 квадратных метров, жилой дом – 117 квадратов, а также квартира, которая выделена на срок полномочий депутата ГД, площадью 84 квадрата.

Молодой депутат занял должность в 2021 году, потому прежние его доходы не зафиксированы.

Напомним, самым богатым депутатом Госдумы стал Владимир Блоцкий, который за 2021 год заработал денег в 345 раз больше, чем президент России Владимир Путин.