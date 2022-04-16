Минюст признал известного блогера Юрия Дудя иностранным агентом

Министерство юстиции Российской Федерации 15 апреля расширило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента – туда включены еще девять человек, в том числе, известный блогер Юрий Дудь.
А также:
- руководительница общественного движения «Маяк», признанного иноагентом, Регина Дзугкоева;
- ЛГБТ-активист и журналист Карен Шаинян;
- политолог и публицист Екатерина Шульман;
- руководительница организаций-иноагентов – психологической службы «Российская ЛГБТ-сеть» и ЛГБТ-организации «Выход» – Мария Сабунаева;
- обозреватель Алексей Семенов;
- журналист «Таких дел», координатор движения «Голос», признанного иноагентом, Кирилл Кругликов;
- основатель и шеф-редактор СМИ-иноагента The Insider Роман Доброхотов;
- художник-карикатурист Сергей Елкин.
Всего в настоящее время в списке иностранных агентов 142 человека и организации.