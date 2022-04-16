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Минюст признал известного блогера Юрия Дудя иностранным агентом

Министерство юстиции Российской Федерации 15 апреля расширило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента – туда включены еще девять человек, в том числе, известный блогер Юрий Дудь.

А также:

  • руководительница общественного движения «Маяк», признанного иноагентом, Регина Дзугкоева;
  • ЛГБТ-активист и журналист Карен Шаинян;
  • политолог и публицист Екатерина Шульман;
  • руководительница организаций-иноагентов – психологической службы «Российская ЛГБТ-сеть» и ЛГБТ-организации «Выход» – Мария Сабунаева;
  • обозреватель Алексей Семенов;
  • журналист «Таких дел», координатор движения «Голос», признанного иноагентом, Кирилл Кругликов;
  • основатель и шеф-редактор СМИ-иноагента The Insider Роман Доброхотов;
  • художник-карикатурист Сергей Елкин.

Всего в настоящее время в списке иностранных агентов 142 человека и организации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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