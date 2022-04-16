Минюст признал известного блогера Юрия Дудя иностранным агентом

Министерство юстиции Российской Федерации 15 апреля расширило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента – туда включены еще девять человек, в том числе, известный блогер Юрий Дудь.

А также:

руководительница общественного движения «Маяк», признанного иноагентом, Регина Дзугкоева;

ЛГБТ-активист и журналист Карен Шаинян;

политолог и публицист Екатерина Шульман;

руководительница организаций-иноагентов – психологической службы «Российская ЛГБТ-сеть» и ЛГБТ-организации «Выход» – Мария Сабунаева;

обозреватель Алексей Семенов;

журналист «Таких дел», координатор движения «Голос», признанного иноагентом, Кирилл Кругликов;

основатель и шеф-редактор СМИ-иноагента The Insider Роман Доброхотов;

художник-карикатурист Сергей Елкин.

Всего в настоящее время в списке иностранных агентов 142 человека и организации.