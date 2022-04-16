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Стройплощадка ЖК «Родной берег» загорелась 16 апреля в Иркутске

Пожар произошел сегодня утром на строительной площадке ЖК «Родной берег» на ул. Семена Лагоды, 4/5 в городе Иркутске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Спасателям о случившемся в 04:04 сообщил очевидец. На момент прибытия первого подразделения горела деревянная опалубка на фундаменте цокольного этажа размером 40х30 м на площади более 150 квадратных метров,  огонь быстро распространялся по горючим материалам. К тушениюпривлекались 27 человек и 8 единиц техники. Погибших, травмированных нет.

В 05:09 пожар ликвидирован на площади 1200 квадратных метров, в настоящее время производится проливка и разборка строительных конструкций, причина пожара устанавливается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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