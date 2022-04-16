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Жителю Аларского района дали 1,5 года колонии за рубку леса на сумму свыше 500 тыс. рублей

Аларский районный суд Иркутской области осудил двоих 34-летних местных жителей за рубку леса, приговорив одного из них к 1,5 года колонии общего режима, второго – к 1 году условного заключения с испытательным сроком в 2 года. Наказание определено в зависимости от роли и степени участия в преступлении, сообщает региональная прокуратура.

Судом установлено, что подсудимые в период с октября по ноябрь 2021 года, находясь в лесу на территории Аларского лесничества, незаконно срубили 82 березы.

Кроме того, у осужденных конфискованы принадлежащие им бензопилы, которые использовались для совершения преступления. Ущерб, причиненный лесному фонду, мужчины возместили в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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