Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в Приангарье, где сгорели девять домов

Прокуратура города Усолье-Сибирское Иркутской области организовала проверку по сообщения о пожаре, охватившем девять дачных домов и надворных построек 15 апреля 2022 года в дневное время, рядом с садоводством «Солнечное» поселка Белореченский, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Фото прокуратуры Иркутской области.

Предварительно установлено, что во время происшествия сгорели девять самовольно построенных домов и хозяйственных объектов. Погибших и травмированных нет. На место происшествия выехал прокурор города Усолье-Сибирское Иван Бортников. Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, по информации МЧС, предварительной причиной возгорания является сжигание сухой травы на одном из участков.