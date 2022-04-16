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Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в Приангарье, где сгорели девять домов

Прокуратура города Усолье-Сибирское Иркутской области организовала проверку по сообщения о пожаре, охватившем девять дачных домов и надворных построек 15 апреля 2022 года в дневное время, рядом с садоводством «Солнечное» поселка Белореченский, сообщается на сайте надзорного ведомства.

<p>Фото прокуратуры Иркутской области.</p>

Фото прокуратуры Иркутской области.

Предварительно установлено, что во время происшествия сгорели девять самовольно построенных домов и хозяйственных объектов.  Погибших и травмированных нет. На место происшествия выехал прокурор города Усолье-Сибирское Иван Бортников. Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, по информации МЧС, предварительной причиной возгорания является сжигание сухой травы на одном из участков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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