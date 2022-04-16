Незаконные майнинговые фермы обнаружили на ТЭЦ в Байкальске

Прокуратура Иркутской области обнаружила на ТЭЦ в городе Байкальске незаконные майнинговые фермы во время масштабной проверки, сообщается на сайте надзорного органа.

Фото прокуратуры Иркутской области

В настоящее время ТЭЦ находится в пользовании ООО «Теплоснабжение» по договору аренды с администрацией Байкальского городского поселения – документ 2 марта текущего года был заключен незаконно, поскольку прокуратура еще в 2018 году оспорила аналогичный контракт в суде, который постановил расторгнуть договоренности и вернуть объект мэрии. Новый документ заключать стороны не имели права.

Кроме того, ООО «Теплоснабжение» с согласия администрации заключило три договора субаренды нежилых помещений с юридическими лицами, осуществляющими добычу криптовалюты: эти документы были заключены без проведения конкурентных процедур и направлены на использование муниципального имущества не по целевому назначению.

«Более того, майнинговые фермы расположены в непосредственной близости от технологического оборудования ТЭЦ, что создает угрозу промышленной безопасности объекта», – пояснили в прокуратуре. Добытчикам криптовалют необходимо покинуть помещения.

Заведено два административных дела по статьям «Ограничение конкуренции» и «Нарушение требований пожарной безопасности» в отношении мэрии и одного из майнеров.