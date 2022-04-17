Завод по переработке масленичных культур построят в Заларинском районе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Заларинском районе построят завод по переработке масличных культур на базе предприятия «Забайкальский Агрохолдинг»

«В Заларинском районе также планируют построить завод по переработке масличных культур на базе предприятия «Забайкальский Агрохолдинг». Объект находится на стадии проектирования. Расчетная мощность будущего производства – 50 тыс. тонн. Предполагается, что на заводе будут не только производить рапсовое масло, но и заниматься переработкой льна», – рассказал глава региона.

Кроме того, в этом году в поселке Залари начнется строительство детской поликлиники. В настоящее время медучреждение размещается в одноэтажном приспособленном здании 80-х годов постройки. Новая поликлиника появится в 2024 году.