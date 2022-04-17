Более 20 участков подтопило в Заларях из-за разлива реки

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что несколько дней назад в Заларях разлилась речка Заларинка, из-за чего произошло подтопление более 20 участков.

«Оказались подтоплены 24 приусадебных участка. Уровень воды был всего на 10 см ниже критического. Сейчас вода спала, но проблема остается: 54 дома приблизительно раз в 4 года попадают в зону подтопления. Необходима расчистка русла. Обязательно будем это делать», – заявил глава региона.

И добавил, что предложил людям несколько вариантов переезда. «Сейчас продолжает активно отстраиваться Тулун. Плюс в соседнем Бажире готовится проект застройки микрорайона Северный. Хорошая территория для развития. Нужно подготовить участки и подвести всю нужную инфраструктуру. Но решать, безусловно, людям», – отметил он.