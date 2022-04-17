Гран-при международного кинофестиваля «Человек и природа» в 2022 году составит 300 тыс. рублей

Байкальский международный фестиваль документальных, научно-популярных и учебных фильмов «Человек и природа» состоится в Иркутске 22 – 26 сентября, Гран-при конкурса составит 300 тысяч рублей, сообщается на сайте мероприятия.

«Открыт прием заявок на участие в 21-ом Байкальском Международном кинофестивале «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина, который состоится 22 – 26 сентября 2022 года в Иркутске. Фестиваль задуман организаторами как киноплощадка, дающая возможность размышлять о сложных взаимоотношениях человека и природы», – говорится в сообщении.

Международное жюри фестиваля оценивает фильмы в следующих номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший научно-популярный фильм» и «Лучший анимационный фильм». Также будет вручен специальный приз «Байкал», который присуждается фильму о наиболее актуальных экологических проблемах.

Сбор заявок для участия продлен до 25 апреля. На данный момент уже подано более ста заявок от режиссеров из почти 20 стран мира. 21-ый сезон фестиваля «Человек и Природа» будет посвящен 85-летию писателя Валентина Григорьевича Распутина