Детские лагеря в Иркутской области разрешили заполнять на 100%

Управление Роспотребнадзора Иркутской области разрешило заполнять детские лагеря в регионе на 100%, сообщила пресс-служба кабмина.

«Ключевая задача детской оздоровительной кампании 2022 года – обеспечить максимальный охват детей региона качественным и безопасным отдыхом. В этом году Роспотребнадзор снял с детских учреждений ограничения, связанные с риском распространения коронавирусной инфекции. Однако мы понимаем, что увеличив количество детей, мы увеличиваем эпидемиологические риски. Контроль за исполнением всех санитарных рекомендаций должен быть неукоснительным», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Старт летней оздоровительной кампании в регионе в 2022 году запланирован на 1 июня. На отдых планируется отправить свыше 80 тысяч детей. Родители также смогут воспользоваться кешбэком на приобретение путевок для детей, вернув половину их стоимости. На сегодня к программе присоединились 15 учреждений региона.