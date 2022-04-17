Три туристических маршрута закрыли на Байкале из-за лесных пожаров поблизости

Оперативный штаб ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 15 апреля 2022 года во второй половине дня принял решение закрыть три маршрута Прибайкальского национального парка из-за лесных пожаров поблизости, говорится в соцсетях организации.

Речь о маршрутах «о.п. Переезд – КБЖД», «Тёмная Падь – Старая Ангасолка», «Кругобайкальская железная дорога». Они запрещены для посещения до особого распоряжения руководителя «Заповедного Прибайкалья».

«Выдача разрешений на посещение вышеуказанных маршрутов приостановлена, а тех, кто уже их оформил, специалисты предупреждают: нужно пересмотреть планы, посещение отдельных участков тайги и побережья на КБЖД небезопасно», – говорится в сообщении.