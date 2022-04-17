Банк России смягчил требования внешнеторговым контрактам

Банк России принял решение отменить 30%-ный лимит по авансовым платежам для внешнеторговых контрактов на оказание услуг в сфере туризма, ремонта и обслуживания зданий и оборудования. Смягчение правил валютного контроля позволит улучшить условия ВЭД и поддержать продвижение продукции отечественных производителей на внешние рынки.

– Полностью вносить авансовый платеж можно будет также по договорам за услуги нерезидентов из дружественных стран в сфере выставочной деятельности либо за услуги нерезидентов по организации выставок, ярмарок, конгрессов на территории дружественных государств, – говорится в сообщении регулятора.

Ранее 30%-ный лимит по авансовым платежам был отменен по внешнеторговым контрактам в сфере транспорта и для ряда договоров стоимостью до 15 тысяч долларов США.