Новости

Банк России смягчил требования внешнеторговым контрактам

Банк России принял решение отменить 30%-ный лимит по авансовым платежам для внешнеторговых контрактов на оказание услуг в сфере туризма, ремонта и обслуживания зданий и оборудования. Смягчение правил валютного контроля позволит улучшить условия ВЭД и поддержать продвижение продукции отечественных производителей на внешние рынки.

– Полностью вносить авансовый платеж можно будет также по договорам за услуги нерезидентов из дружественных стран в сфере выставочной деятельности либо за услуги нерезидентов по организации выставок, ярмарок, конгрессов на территории дружественных государств, – говорится в сообщении регулятора.

Ранее 30%-ный лимит по авансовым платежам был отменен по внешнеторговым контрактам в сфере транспорта и для ряда договоров стоимостью до 15 тысяч долларов США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Всероссийский образовательный проект "Сияние Байкала"
«Жизнь не поставишь на паузу». Эльмира Сатардинова, ГК «Сатэль» – о том, как сделать красивыми людей и жизнь в родном городе
Спартак Каюмов: Хотите сохранить волосы? Не теряйте время
Максим Сергеев: «Врач-косметолог должен быть личностью»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании