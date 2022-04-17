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Деньги вернулись в банки

Резкий рост ключевой ставки привел к тому, что в начале апреля банковский сектор вернулся к структурному профициту ликвидности благодаря притоку бюджетных средств и возврату наличных денег в банки.

Доходности ОФЗ после открытия торгов зафиксировались на более низких значениях по сравнению с пиковыми уровнями 2014–2015 годов. 

– Благодаря росту депозитных ставок в марте возобновился приток рублевых средств населения в банки после оттока из-за возросшей неопределенности в феврале, – говорится в сообщении ЦБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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