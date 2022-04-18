Почему российским инвесторам стоит следить за международным рынком?

Российские инвесторы фактически отключены от западных финансовых рынков, портфели «зависли» из-за замороженных трансграничных расчетов. Тем не менее российским частным инвесторам важно следить за международным рынком акций, считает. Алексей Каминский, главный эксперт по аллокации активов АТОН.

– Международный рынок акций — один из ключевых индикаторов, которые предсказывают дальнейшее поведение мировой экономики. Принято считать, что рынки акций учитывают в текущих ценах то, что в реальной экономике проявится только через 6–9 месяцев. Именно поэтому российским инвесторам по-прежнему важно пристально следить за динамикой международных рынков, даже несмотря на то, что торговать там возможности де-факто нет. Их динамика отражает не столько возможность инвестировать в конкретные инструменты, сколько вектор дальнейшего развития мировой экономики, – поясняет эксперт.

Главный движущий фактор для рынков в последние месяцы — уже введенные санкции и обсуждаемое эмбарго на поставки энергоресурсов из РФ, а также возможные контрсанкции. Подобного рода события относятся к классическим «черным лебедям». Их практически невозможно предвидеть, к ним крайне сложно подготовиться. Судя по практически вертикальному взлету цен на многие сырьевые товары, где Россия является одним из основных мировых поставщиков, для рынков обострение геополитики стало полной неожиданностью.

Усугубляют ситуацию проблемы в логистике и цепочках поставок. Все это уже привело к рекордному росту инфляции во всем мире до уровня 1970–80-х годов и вынуждает центральные банки резко активизировать ужесточение монетарной политики, чтобы сбить рост цен. Мировая экономика генерирует спрос на сырье и товары, которые производятся и экспортируются из России. А это — с поправкой на санкции — напрямую влияет на операционные и финансовые результаты деятельности российских компаний-экспортеров через цены и объемы поставок. На первый взгляд доля России в мировом номинальном ВВП составляет незначительные 1,7–1,8%. Но это лишь на первый взгляд: по целому ряду видов сырья Россия — один из ключевых игроков глобальной экономики. Например, страна обеспечивает 44% мировых поставок палладия, 28% поставок алмазов, по 17% никеля, пригодного для использования в автомобильных аккумуляторах, и пшеницы.

Экспортеры обеспечивают поступление валютной выручки в страну, создание рабочих мест, социальные и налоговые отчисления, которые затем перераспределяются в пользу занятых в бюджетной сфере. Это, в свою очередь, стимулирует рост внутреннего спроса, который является одной из главных движущих сил любой экономики.

– Если мировой рынок акций начинает «лихорадить», это, вполне возможно, означает, что финансовые рынки предвидят замедление мировой экономики, – подчеркивает Алексей Каминский. – Следом будут падение спроса (и, соответственно, цен) на товары, которые производят и экспортируют российские компании. А это — по цепочке, которую мы видели выше, — означает отложенное падение внутреннего потребительского спроса и дальнейшее замедление экономики. Российская экономика и в «нормальных» условиях была очень зависима от динамики цен на сырьевые товары, а в сегодняшней, форс-мажорной, ситуации понимать, куда движется мировая экономика, становится еще важнее.