Дивиденды: платить или не платить?

Аналитики компании «Атон» – Мария Фёдорова и Андрей Лобазов – оценили вероятность того, какие из российских сырьевых компаний заплатят дивиденды, несмотря на финансовую турбулентность. Так они считают, что достаточно высокие шансы на выплату дивидендов НОВАТЭКом, Фосагро, Норникелем и Полюсом. Также они не исключают дивиденды со стороны государственных нефтегазовых компаний.

Минфин РФ заявил, что дивиденды госкомпаний будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Менеджмент/советы директоров производителей стали (Северсталь, НЛМК и Евраз) рекомендовали не выплачивать промежуточные и финальные дивиденды. Советы директоров Полюса, Полиметалла, Фосагро, ММК, НОВАТЭКа ранее уже представили рекомендации по дивидендам, но решения еще предстоит утвердить. Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Татнефть, Газпром нефть, Норникель и АЛРОСА дивиденды пока не объявляли.

– Дивиденды госкомпаний являются достаточно важной составляющей для бюджета, на наш взгляд, – отмечают эксперт. –Дивиденды только от одного Газпрома за 2021, которые могут быть выплачены госструктурам, могут составить около $7 млрд. Некоторые компании, такие как АЛРОСА, играют важную роль для региональных правительств. Например, Якутия получила около 50 млрд руб. ($0.6 млрд) в качестве дивидендов за 2021 — это около 15% регионального бюджета. При прочих равных условиям вероятность выплаты дивидендов госкомпаниями более высока.

Санкции против компании (список SDN) влияют на нормальную деятельность компании и ставят под вопрос техническую возможность делать выплаты, поэтому для таких компаний аналитики считают дивиденды маловероятными.

– Долговая нагрузка в целом не является препятствием для выплаты дивидендов — чистый долг/EBITDA за 12 М составляет 0.5x у нефтегазовых и 0.6x у металлургических компаний. Тем не менее мы полагаем, что логистические сложности, связанные с переориентацией экспорта 4 млн тонн стали из Европы на другие рынки могут побудить компании занять более осторожную позицию по дивидендам. Производители нефти и газа столкнулись с дисконтом в $30/барр. в цене Urals и рисками ограничений экспорта, включая эмбарго на поставки нефти. Производители драгоценных металлов, такие как Полюс и Полиметалл, а также цветных металлов, такие как Норникель и РУСАЛ, представляются относительно стабильными в плане рисков для продаж и выручки, – резюмируют эксперты компании «Атон».