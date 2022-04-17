Сбер предложил страховку на время потери работы и болезни

Пользователи мобильного приложения СберБанк Онлайн могут оформить страховку от СберСтрахования жизни на случай проблем со здоровьем или потери работы. Клиент также может выбрать два риска сразу — в таком случае новая программа будет доступна со скидкой 20%. Плата за страхование осуществляется небольшими ежемесячными платежами. Страховка действует, пока клиент её оплачивает. Страховая сумма — от 30 тыс. до 1 млн рублей.



Чтобы оформить программу, необходимо зайти в мобильное приложение СберБанк Онлайн, на главной странице найти раздел «Страхование» и выбрать продукт «Удобная страховка». Преимуществом страховой программы является то, что её можно открыть в любой момент, а если клиент не планирует дальше ей пользоваться — может просто отключить автоплатёж в приложении.

«Удобная страховка» включает три программы:

защита здоровья (при диагностировании особо опасного заболевания, уходе на больничный, госпитализации в результате несчастного случая);

защита на случай недобровольной потери работы (сокращение, потеря работы по соглашению сторон);

два риска одновременно.

«Удобная страховка» оплачивается ежемесячно. Рассчитать платёж и увидеть выплаты можно на первом же шаге оформления. Размер ежемесячного платежа зависит от выбранной страховой суммы — например, если у вас есть кредит, можно застраховаться на сумму остатка задолженности. Приложение само проставит остаток по текущим кредитам, но максимум на сумму 1 млн рублей. Сохранить или уменьшить эту сумму клиент может самостоятельно.

При оформлении страховки с двумя рисками одновременно клиенту предоставляется скидка в 20%. Допустим, клиент оформил два риска со страховой суммой 300 000 рублей — в таком случае ежемесячная плата составит всего 500 рублей, а при нахождении на больничном по заболеванию в течение 15 дней выплата составит 22 500 рублей.

В случае потери работы и больничного полис начинает действовать с 62-го дня после оформления страховки, в случае диагностирования особо опасного заболевания — с 92-го дня.

При оформлении больничного из-за несчастного случая выплаты будут производиться за весь срок больничного, если его длительность от 7 дней (максимум за 122 дня), а при оформлении больничного по болезни — от 15 дней. При госпитализации в результате несчастного случая — с первого дня (выплаты по госпитализации и по больничному в результате несчастного случая суммируются). В случае потери работы выплата будет производиться с 32-го дня от даты сокращения или увольнения по соглашению сторон. При диагностировании особо опасного заболевания выплата производится единоразово в полном размере страховой суммы.