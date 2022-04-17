Роскомнадзор заблокировал журнал «Люди Байкала» из-за распространения недостоверной информации

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала «Люди Байкала» из-за распространения недостоверной информации, сообщается 17 апреля в Telegram-канале издания.

«Если вы находитесь в России, скорее всего, сегодня вы не сможете без vpn открыть сайт журнала "Люди Байкала". Вчера поздно вечером его заблокировали по требованию Генеральной прокуратуры», – говорится в сообщении.

Автор, редактор и сооснователь издания Елена Трифонова в соцсетях сообщила, что журнал всегда работал без цензуры и продолжит это делать.

«Люди Байкала» – независимый авторский интернет-журнал о жизни в сибирской глубинке. Проект появился в феврале 2020 года. Его создателями являются журналисты Ольга Мутовина и Елена Трифонова.