Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей

Опубликованы сведения о доходах депутатов Законодательного собрания Иркутской области за 2021 год. Самыми богатыми парламентариями оказались Нина Чекотова и Евгений Бакуров, заработавшие более 170 млн рублей каждый.

Доходы Нины Чекотовой за год в сравнении с 2020-м сократились на 18 млн рублей, до 175,5 млн рублей. При этом она остается богатейшим депутатом регионального заксобрания. Ей принадлежат более 50 земельных участков различного назначения: для строительства торгово-офисных зданий, для размещения объектов торговли и ресторанов, для индивидуальной жилой застройки и другие. Площадь самого большого из них – 35 тыс. квадратных метров.

Также во владении Чекотовой пять жилых домов, почти 30 квартир, нежилые здания, комнаты в коммунальных квартирах, сеть канализации и прочие объекты. Есть у нее и автомобиль Mercedes-Benz 2018 года выпуска.

Чуть меньшую сумму, 173 млн рублей, заработал за 2021 год Евгений Бакуров. В сравнении с 2020-м его доходы выросли в 2,2 раза. Сейчас он владеет 69 земельными участками, 68 из которых имеют площади по 128 тысяч квадратов, один – 1,5 тысячи. Кроме того, у него есть один дом, квартира, три места для машин, железнодорожный подъездной путь и открытый склад самоходной техники.

Что касается движимого имущества, то Бакурову принадлежат внедорожник «Нива» 1990 года, грузовые машины КАМАЗ, Урал, МАЗ, бортовой прицеп, прицеп для перевозки водной техники, мотовездеход, вертолет, маломерное моторное судно и ряд иных объектов.