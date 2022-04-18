Банки сокращают кешбэк из-за тарифа на прием карт

Требование ЦБ по максимальному размеру комиссии, которую банки берут с магазинов за прием карт, вступает в силу 18 апреля, сообщает РБК.

Крупные банки начали сокращать размер кешбэка и менять программы лояльности из-за снижения размера эквайринговой комиссии с 18 апреля по требованию ЦБ. Условия поменяют как минимум Сбербанк, Росбанк и банк «Русский стандарт», следует из их ответов на запросы РБК или информации на их официальных сайтах.

Банк России с 18 апреля по 31 августа 2022 года установил максимальное значение эквайринговых комиссий на уровне 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг. Размер интерчейнджа, который является основой эквайринговой комиссии и за счет которого банки выплачивают кешбэк, установлен на уровне 0,7%. До этого тарифы за эквайринг находились на уровне 1,2–2,2%. Эти комиссии магазин платит своему обслуживающему банку.

По последним данным Frank RG, за 2020 год банки выплатили своим клиентам по программам лояльности 114 млрд руб. — на 30% больше, чем в 2018-м (88 млрд руб.). Исследование рынка за 2019 год не проводилось. В 2020 году до 50% выросла доля активных карт с уже подключенной программой лояльности, в 2018-м она составляла 35%.