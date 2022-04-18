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Сбербанк остановил массовые списания средств с карт россиян на Украине

Атаку организовал украинский разработчик приложений, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания – разработчик мобильных приложений», – сказал Кузнецов.

Эта компания с примерно 50 различными официальными приложениями в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов, пояснил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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